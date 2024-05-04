السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية

نيفين القباج
نيفين القباج

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم السبت، قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر  الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، داعية الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا مباركا على جميع الأخوة الأقباط وأن يديم الله المحبة والتواصل بين جميع  أطياف الشعب المصري داخل مصر وخارجها، ويعيده على جمهورية مصر العربية باليمن والسلام والبركات.

وقد حرصت على زيارة الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وذلك من أجل تقديم التهنئة للطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بالتواجد وسط الأخوة الأقباط الإنجيليين والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، متمنية لهم أعياد سعيدة تعود علي مصر جميعها مسلمين وأقباط بالخير والسعادة.

وأشادت القباج بجهود الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التي تعد شريكًا لوزارة التضامن الاجتماعي في العديد من البرامج التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية.

يشار إلى أن هناك أكثر من برنامج تنموي تشترك فيه الوزارة مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي مثل برنامج "مواطنة" لاحترام الاختلاف وترسيخ سبل التواصل والتعاون، وبرنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج "توحيد الرسائل التوعوية بين رجال الدين ورائدات المجتمع".

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