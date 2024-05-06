الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر تقدم عددًا من النصائح عند تناول الفسيخ والرنجة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

قدمت جمعية الهلال  الأحمر المصري عددًا من النصائح للمواطنين عند تناول الفسيخ والرنجة، خلال أعياد شم النسيم. 

وأكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الآتية عند تناول هذه الأسماك وهى:-

البعد عن تلك الأكلات للمصابين بمشكلات في المعدة.

لا يجب على مرضى الضغط والسكر تناول هذه الأطعمة.

يجب أن تكون الأسماك لونها ورديًا فاتحًا وليس غامقًا.

شراء هذه المأكولات من مكان آمن.

عدم تناول الفسيخ والرنجة بكميات كبيرة دفعة واحدة.

تناول المياه وعصير الليمون بكميات كبيرة.

في حالة الشعور بمغص لا بد من التوجه إلى المستشفى.

تناول خضروات بشكل كافٍ مثل الجرجير والخس والبصل الأخضر والخيار.

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الهلال الأحمر المصري الفسيخ والرنجة المعدة الضغط والسكر الأحمر المصري

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