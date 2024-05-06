الهلال الأحمر تقدم عددًا من النصائح عند تناول الفسيخ والرنجة

قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري عددًا من النصائح للمواطنين عند تناول الفسيخ والرنجة، خلال أعياد شم النسيم.

وأكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الآتية عند تناول هذه الأسماك وهى:-

البعد عن تلك الأكلات للمصابين بمشكلات في المعدة.

لا يجب على مرضى الضغط والسكر تناول هذه الأطعمة.

يجب أن تكون الأسماك لونها ورديًا فاتحًا وليس غامقًا.

شراء هذه المأكولات من مكان آمن.

عدم تناول الفسيخ والرنجة بكميات كبيرة دفعة واحدة.

تناول المياه وعصير الليمون بكميات كبيرة.

في حالة الشعور بمغص لا بد من التوجه إلى المستشفى.

تناول خضروات بشكل كافٍ مثل الجرجير والخس والبصل الأخضر والخيار.