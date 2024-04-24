الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر": قدمنا 175 ألف حقيبة نظافة شخصية للأشقاء السودانيين

الهلال الاحمر المصري
الهلال الاحمر المصري

أعلنت جمعية الهلال الأحمرالمصري، عن تقديم 175 ألف و559 حقيبة نظافة شخصية للأشقاء السودانين منذ اندلاع الأزمة الراهنة.

وأضافت الجمعية، أنه تم تقديم الدعم النفسي لعدد 10253 مستفيد من السودان.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تقديم بعض الخدمات للوافدين السودانيين على إثر الصراعات المسلحة التي طرأت على الوضع في السودان في منتصف العام الماضي، خاصة المرأة التي تم استخدامها في الصراع بشكل يتنافي مع حقوق الإنسان.

وأكدت أن مصر أبوابها دائما مفتوحة للأشقاء وتستضيف على أراضيها ٩ ملايين ضيف يحظون بكافة الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، وهناك لجنة متابعة تحت مظلة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات.

وأضافت أن الوزارة لديها 27 مركز إغاثة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم تقديم خدمات الإغاثة لضيوف مصر من اللاجئين وإعادة دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى دور جمعية الهلال الأحمر المصري التي لديها 32 ألف متطوع، وتقدم دعمًا إلى ١٤ دولة في الخارج، فضلًا عن بنوك الدم والقوافل الطبية، مشددة على أن الوزارة تشرف على منظمات المجتمع المدني، وهناك جمعيات متخصصة في الاستجابة السريعة للإغاثة.

 

جمعية الهلال الأحمر نظافة شخصية السودانين مجلس الوزراء منظمات المجتمع الهلال الاحمرالمصري

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