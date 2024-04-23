وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.. التضامن تعمل على التوسع فى الحماية الاجتماعية

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت الوزارة، أن حجم الدعم المقدم للمستفيدين من تكافل وكرامة يصل إلى 5.2 مليون أسرة بما يضم 22 مليون شخص على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه تم وضع مشروطية لاستمرار الحصول على الدعم وهى زيارة الأسرة المستفيدة للوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن كل 3 أشهر، وحضور الأبناء بنسبة 80% للمدارس، بالإضافة إلى عدم تزويج الفتيات أقل من 18 سنة، مشيرة إلى أنه يتم توفير الحماية لعدة فئات منها الأيتام والمسنين، وذوي الإعاقة.

وفيما يخص ذوي الاعاقة، أوضحت أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي يصل إلى مليون شخص بقيمة تصل إلى 8.2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى وهى الأجهزة التعويضية، وبطاقات الخدمات المتكاملة، التى تتيح الجمع بين معاشين، والحق فى الحصول وظيفة حكومية وفقًا لنسبة 5%، ودمج المستفيد سواء التعليم الإبتدائي أو الجامعي، بالاضافة الى الحق فى استخدام محطات مترو الأنفاق والقطارات من خلال الكود الهندسي المخصص لإتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تتيح أيضًا الحق في الكشف المجانى بالمستشفيات.

أما عن دعم الأيتام، أكدت الوزارة أنه يتم تقديم الدعم النقدي والعيني وخدمات الرعاية لحوالي 245 ألفًا من الأيتام، علاوة على العمل على تسليم عدد من الوحدات السكنية لخريجي مؤسسات الرعاية المحرومين من الرعاية الأسرية.

وتابعت، أن كبار السن "المسنين" من الفئات التى تعمل في الوزارة على دعمهم، حيث توفر لهم العديد من الخدمات منها الدعم النقدى والذي وصل إلى 700 ألف مسن بقيمة تصل لحوالي 3.2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استفادة 56.5 ألف مسنة ومسن من حوالي 191 ناديًا فى مختلف محافظات الجمهورية.