الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.. التضامن تعمل على التوسع فى الحماية الاجتماعية

جريدة الدستور

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت الوزارة، أن حجم الدعم المقدم للمستفيدين من تكافل وكرامة يصل إلى 5.2 مليون أسرة بما يضم 22 مليون شخص على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه تم وضع مشروطية لاستمرار الحصول على الدعم وهى زيارة الأسرة المستفيدة للوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن كل 3 أشهر، وحضور الأبناء بنسبة 80% للمدارس، بالإضافة إلى عدم تزويج الفتيات أقل من 18 سنة، مشيرة إلى أنه يتم توفير الحماية لعدة فئات منها الأيتام والمسنين، وذوي الإعاقة.

رعاية واتاحة.. التضامن توضح مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة

وفيما يخص ذوي الاعاقة، أوضحت أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي يصل إلى مليون شخص بقيمة تصل إلى 8.2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى وهى الأجهزة التعويضية، وبطاقات الخدمات المتكاملة، التى تتيح الجمع بين معاشين، والحق فى الحصول وظيفة حكومية وفقًا لنسبة 5%، ودمج المستفيد سواء التعليم الإبتدائي أو الجامعي، بالاضافة الى الحق فى استخدام محطات مترو الأنفاق والقطارات من خلال الكود الهندسي المخصص لإتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تتيح أيضًا الحق في الكشف المجانى بالمستشفيات.

أما عن دعم الأيتام، أكدت الوزارة أنه يتم تقديم الدعم النقدي والعيني وخدمات الرعاية لحوالي 245 ألفًا من الأيتام، علاوة على العمل على  تسليم عدد من الوحدات السكنية لخريجي مؤسسات الرعاية المحرومين من الرعاية الأسرية.

وتابعت، أن كبار السن "المسنين" من الفئات التى تعمل في الوزارة على دعمهم، حيث توفر لهم العديد من الخدمات منها الدعم النقدى والذي وصل إلى 700 ألف مسن بقيمة تصل لحوالي 3.2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استفادة 56.5 ألف مسنة ومسن من حوالي 191 ناديًا فى مختلف محافظات الجمهورية.

التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي تكافل وكرامة مشروطية الحماية

الأكثر قراءة

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مصر تفتح أبواب الذهب بالتحول الرقمى لجذب الاستثمارات العالمية فى قطاع التعدين

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

النائب العام ينعى وكيله المستشار عمر محمد كامل عبدالغنى

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك