الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التضامن: "مرصد وعي" يستهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية لرصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن "مرصد وعي" للتنمية المجتمعية يعمل على بناء قدرات الرائدات الاجتماعيات الذين وصل عددهن إلى 15 ألف رائدة مجتمعية، لافتة إلى أنهم سفراء الوزارة لإيصال رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع، وتوصيل صوت المجتمع للوزارة فهن جنود الوزارة فى الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

وأضافت أن الرائدات يقومن برفع وعى الأسر الاولى بالرعاية بأهمية القضايا الاجتماعية والاقتصادية، كما يقومن بقياس سلوكيات هذه الاسر من حيث المعرفة والاتجاهات والممارسات داخلها.

وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.. التضامن تعمل على التوسع فى الحماية الاجتماعية

وأكدت أن المرصد يعمل أيضًا على إنشاء قاعدة بيانات وطنية من خلال تطبيق استمارة استبيان على الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وعددهم 5.3 مليون أسرة بمتوسط 22 مليون فرد، لرصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الاسثتمارة تستهدف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية في ظل تبنى الوزارة نهجًا شاملًا لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي من منظور تنموي متكامل يكفل للفئات الأولى بالرعاية حقوقهم الدستورية في التمتع بحزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية لهم من تعليم وصحة وحماية وفرص للعمل.

ويعمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية على 13 رسالة هي النظافة والصحة العامة، الاكتشاف المبكر للإعاقة، التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الإيجابية،، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.

التضامن الاجتماعي مرصد وعي الرائدات الاجتماعيات رائدة مجتمعية التضامن

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