السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: إنشاء أول حضانة صديقة للبيئة فى قرية أغورمى بسيوة

حضانة صديقة للبيئة
حضانة صديقة للبيئة

صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه لأول مرة تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهاز المركزي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإنشاء أول حضانة صديقة للبيئة على مستوى مصر والوطن العربي باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة، وذلك في  قرية أغورمي بسيوة.

 وأكدت القباج أن ذلك يأتي في إطار اعتماد الوزارة لاستراتيجيات بناء صديقة للبيئة وحرصا على مواكبة الاتجاه العالمي بتبني الأنظمة الصديقة للبيئة في مختلف المجالات كجزء من الخطة العالمية لمحاربة التغيرات المناخية الشديدة الخطورة، حيث تسعى الوزارة إلى الترشيد في استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة، ودعم المشاريع صديقة البيئة.

الجدير بالذكر أن النظام الإنشائي الصديق للبيئة يتميز بكونه بديلا عن الخرسانة المسلحة وقائم على استخدام مادتين طبيعيتين الخشبة التربة الطبيعية المعالجة المثبتة، حيث يتم استبدال الهيكل الخرساني للمبنى بهيكل خشبي وتم استخدام خشب الجزوارينا وهو من أكثر الأشجار انتشارا بمصر لقدرته على تحمل المناخ الجاف والحار، فضلا عن إمكانية ريه بمياه الصرف الصحى المعالجة جزئيا، فهو اختيار مثالي للإنشاء منخفض التكلفة، ويتم تشكيل وصب حوائط المبنى باستخدام التربة الطبيعية، وذلك بديلا عن حوائط الطوب بأنواعه، وبعد ذلك يتم عمل طبقات البياض الداخلى والخارجي بخلطة مكونة من التربة الطبيعية المعالجة، وذلك بديلا عن البياض الأسمنتي العادي. 

استخدام المواد الطبيعية فى الإنشاء والحد من انبعاث ثانى أوكسيد الكربون

txt

بمشاركة القباج.. انطلاق فعاليات ندوة دور السينما فى تنمية الوعى بأسوان (صور)

txt

"القباج" ومحافظ أسوان يتفقدان مول "فيلة" بوسط أسوان

 ويعد المبنى كاملا صديقا للبيئة، حيث يستخدم المواد الطبيعية فى الإنشاء ولا يسبب أي انبعاث لثانى أوكسيد الكربون، فيوفر جوا صحيا داخل المبنى والمبنى يعد موفرا للطاقة، حيث إن مدة التنفيذ المطلوبة أقل بكثير من المطلوبة لإنشاء مبنى مماثل من الخرسانة نصف  الوقت تقريبًا، كما أنه يتميز بنظام إنشائي بسيط لا يتطلب معدات ثقيلة ومكلفة ويمكن تدريب العمالة العادية وأهالى القرى، فهو يساعد على إيجاد فرص عمل، حيث إجمالي تكلفة إنشاء مبنى أقل من تكلفة إنشاء نفس المبنى باستخدام نظام الخرسانة المسلحة.

وزيرة التضامن الاجتماعي حضانة صديقة للبيئة الأنظمة الصديقة للبيئة نيفين القباج استهلاك الطاقة

مواد متعلقة

"القباج" ومحافظ أسوان يتفقدان مول "فيلة" بوسط أسوان

"القباج" توجه بسرعة حصر التلفيات وتعويض المتضررين من حريق مول فيلة

الأكثر قراءة

وزير المالية يزف بشرى بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على تلبية الاحتياجات المستقبلية

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام الثلاثة المقبلة

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية