السبت 04 مايو 2024
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مصر

"القباج" تشارك الطائفة الإنجيلية احتفالات عيد القيامة

نيفين القباج
نيفين القباج

حرصت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على زيارة الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وذلك من أجل تقديم التهنئة للطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد وسط الأخوة الأقباط الإنجيليين، والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، متمنية لهم أعيادًا سعيدة تعود على مصر جميعها، مسلمين وأقباطًا، بالخير والسعادة.

وأشادت "القباج" بجهود الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، التي تعد شريكًا لوزارة التضامن الاجتماعي في العديد من البرامج التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة الكنيسة الإنجيلية مصر الجديدة طائفة الإنجيلية عيد القيامة المجيد

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