عضو التحالف الوطنى لـ"الدستور": إعداد القافلة التاسعة من المساعدات إلى غزة

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صنَّاع الخير للتنمية" - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه جارٍ إعداد القافلة التاسعة من المساعدات لأهالي قطاع غزة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.

وأكد عضو التحالف الوطني لـ"الدستور"، استمرار مشاركة "صنَّاع الخير" في هذه القوافل، مشيرًا إلى أن العمل تحت مظلة التحالف يضمن وصول المساعدات لمستحقيها.

40 شاحنة مساعدات

وأوضح أن المؤسسة أرسلت 40 شاحنة حتى الآن، وهو ما يصل إلى 600 طن مساعدات متنوعة ما بين مواد غذائية، معلبات، مياه، وعصائر، وأدوية ومستلزمات طبية وغيرها، كما شاركت في التبرع بسيارتي إسعاف حديثة مُجهّزة، و50 سريرًا طبيًا، و4 أجهزة تنفس صناعي، مشيرًا إلى أن هناك تجهيزات وغرف عمليات مستمرة لدراسة احتياجات الشعب الفلسطيني على أرض الواقع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

دعم الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن التحالف الوطني - وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - يواصل جهوده لدعم الشعب الفلسطيني من خلال إرسال قوافل متتالية لسد احتياجتهم الطبية، الإغاثية، والغذائية، حيث تُعد مصر من أكثر دول العالم التي قدَّمت الدعم لقطاع غزة.

وأوضح أنه في ظل نقص الأدوية بالمستشفيات واستجابةً لنداء الأطباء، يتم إرسال العديد من المواد الطبية المُلحة، بالإضافة إلى أجهزة السكر والضغط والتنفس الصناعي ومستلزمات غرف العمليات والكسور باعتبارها من أكثر الأنواع التي يحتاجها المصابون داخل مستشفيات غزة.

وشدد على أن الدولة المصرية ستظل مستمرة في دعم الأشقاء بقطاع غزة، وتوجيهات القيادة السياسية مستمرة للتحالف من أجل استمرار الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

ولفت زمزم، إلى أن "صنَّاع الخير" حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية في كل أنشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الأولى بالرعاية داخل الجمهورية، أو التي تستهدف دعم الأشقاء خارج مصر.