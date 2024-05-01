الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مساعد وزيرة التضامن: الشركة المتحدة تضع قضية المخدرات فى اهتمامها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مساعد صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تضع قضية المخدرات فى اهتمامها، مضيفا أن هناك فريقا بحثيا مدربا على أعلى مستوى يقوم برصد مشاهد التعاطي، حيث يوجد ٢٥ باحثا يقومون بتحايل المشاهد الدرامية.

جاء ذلك خلال الإعلان عن نتائج التعاطي بدراما رمضان بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعدد من الكتاب والإعلاميين والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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وأشار إلى أنه يوجد ١٥ عملا دراميا خاليا من مشاهد التعاطي، وفى مقدماتهم مسلسلات كامل العدد، بيت الأفاعي، ونعمة الأفوكادو.

وأكد أن الصندوق نجح بالتعاون مع الشركة المتحدة فى فى خفض مشاهد التدخين من ٦% فى ٢٠١٨ إلى أن وصلت إلى ٢.٤% خلال العام الجاري ٢٠٢٤، موضحا أنه للعام الرابع على التوالي لا يحتوى علي مشهد التعاطي لأى طفل بدراما رمضان.

وأوضح أن هناك مشكلة كبيرة لا بد من مواجهتها وهى ارتفاع نسبة تعاطي المواد التخليقية من ٨% خلال ٢٠٢٠ الى حوالي ٤٠% خلال العام الجاري.

كانت وزيرة التضامن صرحت بأن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية، وأن الدراما كانت وستظل هي نبض القوة الناعمة لمصر في عالمنا العربي وتجسيدًا لفاعلية أحد أهم القوالب الفنية وأكثرها تفاعلًا مع القضايا المجتمعية فهي تعبيرًا عن الحياة بتفاعلاتها ومشكلاتها، وبما تمتلكه من أدوات جذبٍ وتأثيرٍ تتمحور حول القصة الإنسانية والاجتماعية والحبكة الدرامية والأداء التمثيلي والمؤثرات الصوتية والألوان، ويتجلي تأثيرها الفعال في قضية مكافحة التعاطي والإدمان.

عمرو عثمان وزيرة التضامن مكافحة وعلاج الإدمان المخدرات التعاطي

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