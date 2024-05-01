الأربعاء 01 مايو 2024
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مصر

وزيرة التضامن تستعرض نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2024

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن

بدأت منذ قليل فعالية إعلان نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2024، ومقارنتها بالسنوات الماضية، بحضور المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وعدد من الكتاب والإعلاميين والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. ‏ 

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وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية وأن الدراما كانت وستظل هي نبض القوة الناعمة لمصر في عالمنا العربي وتجسيدًا لفاعلية أحد أهم القوالب الفنية وأكثرها تفاعلًا مع القضايا المجتمعية فهي تعبيرًا عن الحياة بتفاعلاتها ومشكلاتها وبما تمتلكه من أدوات جذبٍ وتأثيرٍ تتمحور حول القصة الإنسانية والاجتماعية والحبكة الدرامية والأداء التمثيلي والمؤثرات الصوتية والألوان، ويتجلي تأثيرها الفعال في قضية مكافحة التعاطي والإدمان.

مكافحة وعلاج الإدمان نيفين القباج والمخدرات حسام صالح نيفين التضامن

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