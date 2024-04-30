عضو بالتحالف الوطنى: مستمرون فى إرسال المساعدات لأهالى غزة

قالت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مرسال - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، إن التحالف مستمر فى إرسال المساعدات إلى أهالي غزة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثى لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت لسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأكدت راشد فى تصريحات لـ الدستور، أن مساعدات مرسال تضمنت 7 قاطرات منها 3900 كرتونة مواد غذائية، وألبان، وملابس، وخيام، وبطاطين وأدوية، بالإضاف إلى المواد الإغاثية.

وأشارت إلى أن إجمالي تكلفة قافلة مرسال في قافلة التحالف الوطني الثامنة بلغت 9 ملايين و623 ألف جنيه.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، القافلة الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، والتي تضمنت أكثر من 106 قاطرات محملة بأكثر 1805 أطنان من المساعدات المختلفة.