الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وفقًا للقانون.. هل يحق لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش ؟

ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة

تعمل الدولة المصرية على مد الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنهم أشخاص ذوي الاعاقة.


ووفقًا للقانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نص على أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها هذا القانون.


ومن حق الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على معاش الأب والأم للبنات غير المتزوجات، وللأبناء الذكور حال ثبوت عجز من لجنة القومسيون الطبي التابع لوزارة الصحة والسكان.


كما يتم توفير دعم نقدي لحوالي 1.2 مليون شخص بقيمة تصل إلى 8.2 مليار جنيه سنويًا، علاوة على استمرار استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لتشمل كل أشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير وإتاحة 35 محطة من محطات مترو أنفاق للخط الأول وبعض محطات القطارات من خلال تطبيق الكود الهندسي الخاص بالإتاحة.


وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يوجد ٨٠٥ هيئات تأهيلية منهم ٤٦ مركز تأهيل جاري العمل على تطويرهم، بحيث يكون هناك غرفة مخصصة للتوحد والتأهيل الحسي، بالإضافة إلى إنشاء مركزين متخصصين للتوحد في بورسعيد ومطروح، علاوة على وجود مركز متخصص في المطرية، و21 مركز في قرى حياة كريمة و18 مركزًا تابعًا لإحدى الجمعيات لذلك جاري إعداد خريطة لمراكز التأهيل وخدمات ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية بالإعاقات المختلفة حتى تتمكن الأسر والأمهات من الذهاب للأماكن التي تقدم خدمات لذويهم.


وأشارت إلى أنه جاري حصر الجمعيات العاملة في هذا المجال لزيادة عددها، وضم بعض الجمعيات الشبابية لما تتمتع به من حماس وحب للوطن، والاستعانة برجال الدين لتوعية الأسرة وتوضيح أن الإعاقة مسؤلية مجتمع بأكمله، كما يتم دراسة إنشاء مركز استضافة لاستقبال أشخاص ذوي الإعاقة لفترة قد تكون ساعتين أو يومين لتخفيف العبء عن الأم والأسرة، بحيث تكون الإقامة مؤقتة وغير دائمة.

رعاية واتاحة.. التضامن توضح مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي الحماية الاجتماعية أشخاص ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معاش

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