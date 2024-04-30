صرف معاشات مايو غدًا.. وإجراءات الاستعلام عن الرقم التأميني

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، غدًا الأربعاء، صرف معاشات شهر مايو من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالزيادة الجديدة، والتي تصل لـ15%، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية منهم أصحاب المعاشات.

بنك ناصر

كما استعد بنك ناصر الاجتماعي، لصرف المعاشات وفقًا لتوجيهات وزيرة التضامن نيفين القباج، من ماكينات الصرف الآلي ATM والبنوك، وكذلك منافذ شركة فوري، كذلك المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لجميع أصحاب المعاشات.

وللاستعلام عن المعاشات والرقم التأميني، أشارت الهيئة إلى أنه يتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، ثم اختيار أيقونة الاستعلام ووضع الرقم القومي والاسم الأول للأم من خلال الرابط التالي:

https://www.nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Querying/GetInsuredDetails.aspx

يُذكر أن القيادة السياسية قد عملت على تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022، حيث جاءت قرارات القيادة السياسية بتبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلًا من يوليو، وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه، مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه، وجاء قرار التبكير الثاني عام 2023 بنسبة 15%، بتكلفة 55 مليار جنيه، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.

أما عن المزايا التى يستفاد منها أصحاب المعاشات، أكدت الهيئة القومية للتأمينات أنه بناء للمادة (3) من القانون 148 لسنة 2019 يضم نظام التأمينات الاجتماعية عدة خدمات وهى:-

- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

-المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

-أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.