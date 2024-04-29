رفعت مصر الحد الأدنى للتأمينات 2024 في يناير الماضي ليكون 2000 جنيه في حين أن الحد الأقصى للتأمينات هى 12600 جنيه مصري، ومع اهتمام المصريين بالبحث عن الحد الأدنى للتأمينات 2024 وموعد صرف معاشات مايو 2024 تعرضهم الدستور في التقرير التالي.

الحد الأدنى للتأمينات 2024

تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في مصر اعتبارًا من 1 يناير 2024

وذلك طبقًا لقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي ينص على آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

وكان الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: 1700 جنيه مصري، وأصبح: 2000 جنيه مصري.

والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني كان 10900 جنيه مصري، وأصبح: 12600 جنيه مصري.

نتيجة لرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2024 هو 1300 جنيه مصري بدلًا من 1105 جنيه مصري.

موعد صرف معاش شهر مايو 2024

يستعد أصحاب المعاشات لصرفها اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، ويبدأ صرف المعاشات وفق الفئات الأقل في قيمة المعاشات حتى الأعلى منها، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها والبالغ عددهم نحو 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تصل لـ74 مليار جنيه.

ويستطيع أصحاب المعاشات صرفها بداية من 1 مايو المقبل ولمدة أسبوع من خلال ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات مصر، منافذ شركة فوري، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، يتم الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات مصر.