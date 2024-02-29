الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني والخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن رابط الاستعلام عن الرقم التأميني، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن الرقم التأمينى هو النواه الرئيسية لنظام المعلومات، حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي  بطريقة تسلسلية وانشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني والخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية

خطوات الاستعلام عن خدمة الرقم التأميني

  • اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى من خلال الرابط التالي: من هنا.
  • الضغط على بدء الخدمة.
  • يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم، والأسم الأول للأم.
  • يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.
  • يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.
  • بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.
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بالخطوات.. رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

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متاح وفعال.. رابط الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه 2024

الخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية

وحول الخدمات التي تتيحها التأمينات الاجتماعية فأن التأمينات الاجتماعية، تتيح خدمات كثيرة، للمواطنين تشمل ما يلي:
- التأمين على عامل بالقطاع الخاص، إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل والتأمين على العمالة غير المنتظمة.
-إنهاء خدمة العمالة غير المنتظمة وخدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.

أهمية الحصول على الرقم التأميني للشخص المستفيد

وكانت أكدت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أهمية الحصول على الرقم التأميني للشخص المستفيد، والاستعلام عن الرقم التأميني، من أجل التعرف على التاريخ التأمينى له منذ بداية العمل وحتى الخروج إلى المعاش.

وأيضا تم إتاحة معرفة القيمة المالية الشهرية للتأمين سواء العاملين في الحكومة والقطاع العام أو العاملين في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة المؤمن عليهم.

كما يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217 من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء.

 ويمكن التوجه لأقرب مكتب تأمينات لمنطقتك بأصل شهادة الميلاد المميكنة وصورة ضوئية للتسجيل ومعرفة الرقم التأميني.

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