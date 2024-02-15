الخميس 15 فبراير 2024
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مصر

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

نيفين القباج
نيفين القباج

تتجه مؤشرات البحث للمواطنين على جوجل من أجل الاستعلام عن الرقم التأميني، حيث تسعى الدولة إلى تقديم كافة خدماتها بكل سهولة ويسر للمواطنين وذلك عبر إتاحتها على الإنترنت حيث يمكن للمواطن الراغب فى الاستعلام عن الرقم التأميني الحصول علي الخدمة بخطوات بسيطة.

الاستعلام عن الرقم التأميني

وحول كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني فانه يحظي الرقم التأمينى بأهمية خاصة حيث أنه  النواه الرئيسية لنظام المعلومات حول التأمينات الخاص بالفرد فالرقم هو محور  نظام التأمين الاجتماعي  بطريقة تسلسلية وانشاء سجل يشمل الى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، وإسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

وحول خطوات استخراج الرقم التأميني لأول مرة تبدأ أول خطوات استخراج الرقم التأميني الدخول على الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ثم يتم اختيار المتقدم للخدمات،  ثم يليها اختيار خدمات المؤمن عليهم، والضغط على اختيار الخدمات التأمينية، واختيار أيقونة استعلام عن الرقم التأميني، وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي، وفى هذه الخطوة يتم إرسال الطلب.

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خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وحول خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني أون لاين،  فانه تتضمن خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني أون لاين من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.

ويتم الضغط على خدمات المؤمن عليهم،  وفى هذه الخطوة يتم، اختيارالخدمات التأمينية، يليها اختيار الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي،  يتم فى هذه الخطوة إدخال البيانات الشخصية، بيانات الرقم القومي للمستعلم، الاسم الأول للأم، ثم الضغط على أنا لست روبوت،  يليها الضغط على  إرسال الطلب.، تظهر لك بيانات الرقم التأميني الخاص بك.

خدمات التأمينات الاجتماعية

وحول الخدمات التي  تتيحها التأمينات الاجتماعية فأن  التأمينات الاجتماعية، تتيح خدمات كثيرة، للمواطنين تشمل مايلي:- التأمين على عامل بالقطاع الخاص، إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل والتأمين على العمالة غير المنتظمة، وانهاء خدمة العمالة غير المنتظمةو خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.

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