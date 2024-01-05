الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

متاح وفعال.. رابط الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه 2024

الرقم التأميني
الرقم التأميني

الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه 2024.. ارتفعت معدلات بحث ملايين المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط الاستعلام عن الرقم التأميني، وأيضا التعرف على كافة بيانات المؤمن عليه، وذلك للتعرف على قيمة التأمينات والمعاشات الخاصة بهم، ضمن العديد من الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وفي ظل زيادة قيمة التأمينات والمعاشات خلال الأيام الماضية تيسرا على المواطنين وتحسين سبل المعيشة.

الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه 2024

إضافة إلى ذلك، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض، بعد زيادة معدلات البحث والاستعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، عن خطوات وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه تبعا للرقم الخاص به بالمنشأة والجهة التي يعمل بها، وذلك للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة وضمان حياة كريمة للمؤمن عليهم.

الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه

كذلك أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، رابط خاص من أجل الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه لملايين المواطمنين فى أنحاء مصر، وتقديم الخدمات التأمينية لهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

كما تستعرض "الدستور"، خطوات ورابط الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه في أنحاء مصر ومن خلال الموقع الرسمي لهيئة التأمينات.

الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أهمية الحصول على الرقم التأميني للشخص المستفيد، والاستعلام عن الرقم التأميني، من أجل التعرف على التاريخ التأمينى له منذ بداية العمل وحتى الخروج إلى المعاش.

وأيضا تم إتاحة معرفة القيمة المالية الشهرية للتأمين سواء العاملين في الحكومة والقطاع العام أو العاملين في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة المؤمن عليهم.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه

فى النهاية، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، كافة خطوات ورابط الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه بالرقم القومى من هنااا.

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رابط الاستعلام عن الرقم التأميني.. الخطوات والرقم الساخن

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من هنا| رابط الاستعلام عن الرقم التأميني وتطور زيادات المعاشات

كذلك، يعد الرقم التأميني من مسوغات التعيين سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص، حيث يتم فتح الملف التأمينى للعامل أو الموظف بعد مرور 6 أشهر من العمل والتدريب فى الشركة أو مقر العمل وبصورة منتظمة دون انقطاع، ويتم الحصول عليه من أي مكتب تأمينتات وطباعته مقابل مبلغ زهيد.

من هنا| رابط الاستعلام عن الرقم التأميني وتطور زيادات المعاشات

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني.. الخطوات والرقم الساخن

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي واستخراجه لأول مرة

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.. ومواعيد عمل مكاتب التأمين

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رابط الاستعلام عن الرقم التأميني.. الخطوات والرقم الساخن

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي واستخراجه لأول مرة

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.. ومواعيد عمل مكاتب التأمين

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