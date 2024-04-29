موعد صرف معاشات مايو 2024.. وأماكن الصرف المعتمدة

موعد صرف معاشات مايو 2024 محور اهتمام الملايين من أصحاب المعاشات أو المستحقين لها من ذويهم في كافة محافظات الجمهورية خاصة عقب تطبيق الزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لرفع مستوى المواطنين.

موعد صرف معاشات مايو 2024

يأتي موعد صرف معاشات مايو 2024 وفقا للخطة التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 مايو 2024 وتستمر لمدة 6 أيام وفقا للمخطط الزمني الذي تم الإعلان عنه، وذلك بالزيادة التي تم تطبيقها من شهر مارس الماضي المقررة بـ 15 % لأكثر من 13 مليون مواطن بتكلفة سنوية قدرها 74 مليار جنيه.

يأتي ذلك تطبيقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 حي تعمل كافة منافذ الصرف في كافة محافظات الجمهورية على تخصيص أماكن لاستقبال أصحاب المعاشات طوال فترة انتظار أدورهم في صرف المعاش لضمان راحتهم وعدم إرهاقهم أثناءعملية الصرف.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2024

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة أماكن صرف معاشات شهر مايو 2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي.

كافة مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

كافة ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm.

البنوك التجارية في كافة محافظات الجمهورية.

منافذ شركة فوري.

قيمة المعاش عقب الزيادة المقررة

صرفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات بالزيادرة الجديدة والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 15 % بحد أقصي 1890 جنيه ويستفيد منها 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات أو المستحقين لها وذلك بداية من شهر مارس الماضي 2024 والتي تهدف على تخفيف الأعباء على المواطنين.

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