17 مانعًا للصرف.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفعيل رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي لشهر إبريل وحددت موانع صرف وتجميد المعاش للمستفيدين القدامى أو المتقدمين الجدد.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

ومن خلال موقع وزارة التضامن، يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي لجميع المستفيدين باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي من "هنا".

اضغط على برنامج تكافل وكرامة من القائمة، ثم اختر أيقونة الاستعلام.

إدخال رقم البطاقة الشخصية المكون من 14 رقمًا.

اضغط على الاستعلام لتظهر أمامك نتيجة الاستعلام بقيمة الرصيد في حالة القبول، وبدون رصيد في حالة الرفض مع توضيح الأسباب.

موانع صرف معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موانع صرف معاش تكافل وكرامة للمتقدمين للاشتراك في برنامج الحماية الاجتماعي لمحدودي الدخل في مصر، على النحو التالي:-

ملكية أرض زراعيه (نصف فدان فأكثر). الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته. ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن. إيجار أرض زراعيه (فدان فأكثر). ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة). العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (بإشتراك تأمينى). ملكية رؤوس مواشى للتجارة (ثلاثة أو أكثر). العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (بدون إشتراك تأمينى) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد. إمتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه (مسجله أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع). الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر. السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج). ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة. مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا. إمتلاك معدات ثقيله مثل (لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء...). تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا. عدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه (تجميد لحين التحقق). مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن (تجميد لحين التحقق).

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