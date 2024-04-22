الإثنين 22 أبريل 2024
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حوادث

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي ولوحة السيارة والدرجات النارية

مخالفات المرور
مخالفات المرور

أتاحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في مصر آلية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي وبرقم لوحة السيارة والدرجة النارية بأكثر من طريقة بما يتناسب مع جميع المواطنين، بالتزامن مع حرص كثير من أصحاب السيارات على الاستفادة من الخصومات على رسوم التصالح.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024

ومن خلال موقع النيابة العامة لخدمات المرور، أتاحت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي لأصحاب السيارات والدرجات النارية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي لأصحاب السيارات من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنا.
  • الضغط على بيانات المرور.
  • الضغط علي الاستعلام عن مخالفات المركبات.
  • ادخل الرقم القومي الخاص بك
  • ادخل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة واكتب الأرقام أولًا ثم الحروف.
  • اضغط على إجمالي مخالفات المرور، تظهر مبالغ المخالفات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فقط 

وفي حالة رغبة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارة فقط بدون الرقم القومي لمالك السيارة، أتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع مصر الرقمية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومى

الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا عبر موقع النيابة العامة

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا 2024.. الرابط والخطوات

الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

وأتاح أيضًا موقع النيابة العامة أو بوابة مصر الرقيمة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة من خلال خطوات: 

  • تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.
  • الضغط على خدمة مركباتي.
  • الضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.
  • الضغط على بدء الخدمة.
  • أدخل رقم السيارة للاستعلام عنها.
  • ستظهر قيمة المخالفات المرورية في حالة تسجيل مخالفات على السيارة.
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