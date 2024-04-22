خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومى

يعد الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أمر يشغل بال الكثيرين من قائدي السيارات وملاكها، والذي يلجأون دائمًا للبحث عنه محركات البحث جوجل من خلال موقع نيابة المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

ويوفر الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي الكثير من الوقت والجهد ويمكن أداء تلك الخدمة عن طريق، أقرب جهاز كمبيوتر، أو عن طريق الهاتف اللوحي "المحمول" وانت متواجد في المنزل.

ويمكن أداء خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي دون اللجوء إلى أماكن أو الوقوف في طوابير، مما يسلل راحة كبيرة في أداء الخدمة، ومن خلال الهاتف المحمول يمكن تنفيذ الخدمة في أقل من 5 دقائق.

جدير بالذكر، أن الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي هي أحد الخدمات الهامة التي تقدمها بوابة مصر الرقمية للمواطنين المصريين بحثًا عن راحتهم بدون تحمل مشقة الوقوف في الطوابير، كخدمة هامة تليق بالمواطنين المصريين في الجمهورية الجديدة.

رابط موقع النيابة العامة لمخالفات المرور

جريدة "الدستور" تقدم لقراءها كيفية أداء خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي في خطوات معدودة:

الخطوة الأولى: البحث عن موقع النيابة العامة على محر البحث جوجل على الأنترنت.

الخطوة الثانية: نقوم بالنقر على موقع النيابة العامة مباشرة .. اضغط هـنا.

الخطوة الثالثة: عليك الضغط على أيقونة مكتوب عليها بيانات المرور.

الخطوة الرابعة: يجب الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور.

الخطوة الخامسة: ستجد خانة خاصة بالرقم القومي عليك تسجبل رقمك وكتابته بداخلها.

الخطوة السادسة: يجب عليك كتابة رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة المطلوب البحث عن قيمة مخالفتها عن طريق كتابة الأرقام ثم الحروف.

الحطوة السابعة: عليك أن تضغط على إجمالي مخالفات المرور، لظهور الرسوم المقرر دفعها.