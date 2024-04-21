الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لغز العثور على طفل مذبوح داخل شقة بشبرا الخيمة

جثة طفل
جثة طفل

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف لغز العثور على جثة طفل مبلغ بتغيبه وبها جروح قطعية وذبحية داخل إحدى الشقق السكنية بشبرا الخيمة بمحافظة القلوبية.  

جاء ذلك  فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية بالعثور على جثة طفل مبلغ بتغيبه وبها جروح قطعية وذبحية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية").

 كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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لغز العثور على طفل مذبوح داخل شقة بشبرا الخيمة

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