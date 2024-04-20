السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تيسير إجراءات استخراج الجوازات.. افتتاح منافذ جديدة فى 3 مولات بالقاهرة والجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

قررت  وزارة الداخلية اليوم السبت، افتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات  بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتى ستارز – داندى مول) لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم.. ويختصون بتلقى طلبات استخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للاختصاص المكانى لإقامة ذوى الشأن.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمرارًا لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

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