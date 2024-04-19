الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا عبر موقع النيابة العامة

ارتفع خلال الفترة الماضية البحث حول موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024 من مالكي السيارات وحاملي رخص القيادة لمعرفة طرق الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، كذلك يمكن لأصحاب السيارات، الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والاطلاع على جميع المخالفات المسجلة في جميع محافظات مصر عن طريق موقع النيابة العامة.

موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024

للاستعلام عن مخالفات المرور يجب اتباع عده الخطوات وذلك وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

1_ الدخول على موقع النيابة العامة للمرور.

2- اختيار أيقونة الاستعلامات وإدخال أرقام رخصة القيادة ورقم السيارة.

3- النقر على أيقونة إجمالي المخالفات لعرض إجمالي المخالفات برقم السيارة لعام 2024

دفع مخالفات المرور عبر الإنترنت



أتاحت النيابة العامة للمواطنين وسيلة دفع مخالفات المرور عبر الإنترنت باستخدام رقم السيارة وذلك من خلال إتبع بعض الخطوات:

1- الدخول علي الصفحة الرسمية لـ النيابة العامة للمرور.

2- تدوين اسم مالك السيارة بالكامل للاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها.

3- ثم إدخال اسم قسم المرور التابع لصاحب السيارة.

4- إدخال رقم وحروف السيارة.

التظلم على مخالفات المرور 2024



وضعت النيابة العامة تسع خطوات فقط لتقديم التظلمات على المخالفات المرورية عبر موقعاها الإلكتروني، دون الحاجة إلى التزاحم بمبني النيابة العامة.



وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول علي الموقع الرسمي للنيابة العامة مباشرة السابق ذكره.

2- ثم الضغط علي أيقونة "التظلمات"، ثم حدد نوع التظلم الخاص بـ"رخص القيادة".

3- وإدخال الرقم القومي في الحقل المخصص، ثم الضغط على "تفاصيل المخالفة".

4- وسريعا ستظهر الرسوم المقررة والمخالفات المرتكبة، بما في ذلك الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5- والضغط على نوع المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم اضغط على أيقونة "تظلم".

6- من الضروري قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال عملية التظلم.

7- قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة واضغط على "إرسال الطلب".

8- وستظهر لك إيصال التظلم والرقم الخاص به، يجب الاحتفاظ به للمتابعة.

9- وسريعا ستصل نتيجة التظلم إليك عبر هاتفك المحمول.