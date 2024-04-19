الجمعة 19 أبريل 2024
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حوادث

الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا عبر موقع النيابة العامة

استعلام عن المخالفات
استعلام عن المخالفات المرورية

ارتفع خلال الفترة الماضية البحث حول موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024 من  مالكي السيارات وحاملي رخص القيادة  لمعرفة طرق الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، كذلك يمكن  لأصحاب السيارات، الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة  والاطلاع على  جميع المخالفات المسجلة في جميع محافظات مصر عن طريق موقع النيابة العامة. 

موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024

للاستعلام عن مخالفات المرور يجب اتباع عده الخطوات وذلك وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

1_  الدخول على  موقع النيابة العامة للمرور.

2- اختيار أيقونة الاستعلامات وإدخال أرقام رخصة القيادة ورقم السيارة.

3- النقر على أيقونة إجمالي المخالفات لعرض إجمالي المخالفات برقم السيارة لعام 2024

دفع مخالفات المرور عبر الإنترنت


أتاحت  النيابة العامة للمواطنين وسيلة دفع مخالفات المرور عبر الإنترنت باستخدام رقم السيارة وذلك من  خلال إتبع بعض  الخطوات:

1-  الدخول علي الصفحة الرسمية لـ النيابة العامة للمرور.

2-  تدوين اسم مالك السيارة بالكامل للاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها.

3- ثم إدخال اسم قسم المرور التابع لصاحب السيارة.

4-  إدخال رقم وحروف السيارة.

رابط شغال.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وكيفية التظلم عليها

الآن.. الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024 مجانا من البيت

 

التظلم على مخالفات المرور 2024 


وضعت النيابة العامة تسع خطوات فقط لتقديم التظلمات على المخالفات المرورية عبر موقعاها الإلكتروني، دون الحاجة إلى التزاحم بمبني النيابة العامة.


وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول علي  الموقع الرسمي للنيابة العامة مباشرة السابق ذكره.

2- ثم  الضغط علي أيقونة "التظلمات"، ثم حدد نوع التظلم الخاص بـ"رخص القيادة".

3- وإدخال الرقم القومي في الحقل المخصص، ثم الضغط على "تفاصيل المخالفة".

4- وسريعا ستظهر الرسوم المقررة والمخالفات المرتكبة، بما في ذلك الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5-  والضغط على نوع المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم اضغط على أيقونة "تظلم".

6- من الضروري قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال عملية التظلم.

7-  قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة واضغط على "إرسال الطلب".

8- وستظهر لك إيصال التظلم والرقم الخاص به، يجب الاحتفاظ به للمتابعة.

9- وسريعا ستصل نتيجة التظلم إليك عبر هاتفك المحمول.

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