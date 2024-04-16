تقديم تظلم| طريقة سداد قيمة مخالفات المرور 2024 عبر موقع النيابة العامة

يكثف آلاف المصريين من مالكي السيارات وحاملي رخص القيادة البحث عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024، وقد أتاحت النيابة العامة توفير خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام رقم السيارة عبر خدمات المرور الإلكترونية مجانًا لجميع المواطنين، بهدف تسهيل عملية الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2024 داخل المحافظات، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق تطبيق التكنولوجيا في الخدمات الحكومية، من توفير خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمي باستخدام الرقم القومي لمالك السيارة.



الاستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة 2024

يمكنك الاطلاع على مخالفات المرور لعام 2024 من خلال زيارة موقع وزارة الداخلية، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور من هنــــــــــا.

إدخال رقم السيارة ورقم رخصة القيادة الخاصة بك للاستعلام عن المخالفات.

بعد ذلك ستظهر لك قائمة بإجمالي المخالفات المرورية لسيارتك في العام 2024.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عبر الموبايل

تم تفعيل موقع خاص من قبل وزارة الداخلية للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024 مجانًا عن طريق الهاتف المحمول. يمكن الدخول على الموقع عن طريق الضغط هنا.

خدمات متوفر عبر موقع النيابة العامة للمرور 2024

يوفر الموقع العديد من الخدمات، مثل دفع مخالفات المرور أونلاين وتقديم التظلمات بخصوص المخالفات وإصدار شهادات المخالفات المرورية، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي:

طريقة سداد قيمة مخالفات المرور 2024 عبر موقع النيابة العامة

يمكنك دفع مخالفات المرور عبر الإنترنت باستخدام رقم السيارة من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة صفحة النيابة العامة للمرور (هنا).

2. إدخال اسم مالك السيارة بالكامل للاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها.

3. إدخال اسم قسم المرور التابع لصاحب السيارة.

4. كتابة رقم وحروف السيارة.

طريقة التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا:

1- قم بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة مباشرة من خلال الرابط الموجود.

2- اختر أيقونة "التظلمات"، ثم اختر نوع التظلم "رخص القيادة".

3- أدخل رقمك القومي في المكان المخصص، واضغط على "تفاصيل المخالفة".

4- ستظهر الرسوم المقررة والمخالفات المرتكبة، بما في ذلك الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5- حدد نوع المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم اختر أيقونة "تظلم".

6- قم بقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال عملية التظلم.

7- أدخل البيانات الشخصية المطلوبة واضغط على "إرسال الطلب".

8- ستظهر إيصال التظلم مع الرقم الخاص به، يجب الاحتفاظ به للمتابعة.

9- سيتم إرسال نتيجة التظلم عبر الهاتف.

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