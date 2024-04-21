ضبط "فتاة ليل" تصور فيديوهات جنسية لنفسها وتنشرها

الأحد 21/أبريل/2024 - 09:45 م 4/21/2024 9:45:41 PM

نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى الفتيات بالإسكندرية لقيامها بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.

أمكن تحديد المذكورة وضبطها، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتواء أحدهما على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"- جهاز تابلت).