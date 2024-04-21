ضبط 33 كيلو حشيش وأيس بـ3.6 مليون جنيه في السويس

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالسويس تقدر قيمتها المالية بـ3.6 مليون جنيه تقريبًا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطلين، لهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو").

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3،600،000 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.