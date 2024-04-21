الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 33 كيلو حشيش وأيس بـ3.6 مليون جنيه في السويس

حشيش
حشيش

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالسويس تقدر قيمتها المالية بـ3.6 مليون جنيه تقريبًا.

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ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات بـ3 ملايين جنيه في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطلين، لهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو").

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3،600،000 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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