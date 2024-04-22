رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

لا يزال رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 متصدرًا قائمة علميات البحث الإلكترونية في مصر خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، توزيع 150 ألف سلة غذائية لأسر برنامج تكافل وكرامة الملتزمة بالشروط الصحية والعامة لبرامج الحماية الاجتماعية من قبل المجتمع المدني.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

وحرصًا منا على تقديم خدمة مميزة لمتابعي وقراء جريدة "الدستور" نستعرض رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 وآلية معرفة نتيجة الطلبات المقدمة من المواطنين عبر السطور التالية:

تتمثل الخطوة الأولى في تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي "انقر هنا".

وبعد تسجيل الدخول إلى الموقع، يتم اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

ومن القائمة المنسدلة أمامك، اختر أيقونة الاستعلام.

ستظهر أمامك خانة لكتابة الرقم القومي، المكون من 14 رقمًا، الخاص بالمتقدم بطلب الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة.

انتظر لحظات لتحميل نتيجة الاستعلام، وستظهر إما بالقبول بتوضيح قيمة الرصيد المتاح في رصيد المستفيد.

وفي حالة الرفض تظهر بدون رصيد ويتم ذكر أسباب ذلك.

طريقة التسجيل في تكافل وكرامة لشهر مايو 2024

وحول تساؤل الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في برنامج تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 للحصول على المعاش الشهري والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة للمستفيدين، حددت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة التسجيل على النحو التالي:

الذهاب إلى مكتب وحدة الشئون الاجتماعية التابع لمحل سكن المواطن الراغب في التسجيل في برنامج تكافل وكرامة، وتسليم المستندات المطلوبة والتي تتمثل في "صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة شهادة الميلاد، وقسيمة الزواج أو الطلاق بحسب كل حالة، شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 "إذا كان المتقدم من ذوي الإعاقة"، وإيصالات استهلاك كهرباء وغيرها".

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