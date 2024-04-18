رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تفعيل رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر عبر موقعها الإلكتروني، ونتيجة الكشف الطبي لاستخراجه ومعرفة موقف الطلبات المقدمة من المواطنين عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ومن خلال تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي، يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الاحتياجات الخاصة بعد اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الخطوة الثانية: إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم لاستخراج بطاقة المتكاملة.

الخطوة الثالثة: ستظهر بيانات التسجيل الخاصة بالمواطن المستفيد.

الخطوة الأخيرة: حدد الخدمة الراغب في إجرائها من بين القائمة الظاهرة أمامك.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات

ومن خلال تسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والحصول على جواب استيراد سيارة من الخارج معفاة من الجمارك.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال تسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا ثم اتباع الخطوات التالية:

إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم لتوقيع الكشف الطبي.

الضغط على أيقونة "اخبارنا".

اختيار أيقونة الكشف الطبي لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.

الضغط على كلمة الاستعلام.

ستظهر لك حالة طلب الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.

أهمية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وتحظى بطاقة الخدمات المتكاملة باهتمام بالغ من المواطنين ذوي الإعاقة في مصر، نظرًا للخدمات المقدمة للمواطن من خلاله لتحسين جودة حياته، في عدة مجالات مثل الحصول على التأمين الصحي الشامل، والتعليم المجاني، والدعم الأكاديمي، والإعفاء من دفع الضرائب، والإعفاء من الرسوم الجمركية لشراء سيارات مخصصة للمعاقين، وغيرها من المميزات.

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