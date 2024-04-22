شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة 2024 والمستندات المطلوبة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2024 للمرأة المتزوجة وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في صرف المعاش للشهر الجديد، في ظل تزايد معدلات البحث خلال الفترة الماضية عن برنامج الدعم النقدي بعد زيادة قيمته بنسبة 15% بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك شروط أساسية للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة والحصول على المعاش الشهري، تتمثل في عدم ملكية محل تجاري أو أكثر سواء مسجل أو غير مسجل.

كما يشترط عدم امتلاك أكثر من 3 رؤوس ماشية بغرض التجارة فيها، وعدم ملكية أرض بمساحة نصف فدان أو أكثر.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة

وإلى جانب الشروط السابقة، حددت الوزارة شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة على النحو التالي:-

أن تكون المرأة المتزوجة الرغبة في التسجيل في البرنامج مصرية الجنسية.

يشترط عدم قدرة الزوج على العمل.

ألا يكون الزوج مسجل في التأمينات الاجتماعية.

أن تكون الأسرة تعيش في فقر مدقع.

أوراق التسجيل في تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، آلية التسجيل في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة لمن تنطبق عليها الشروط السابقة بالتوجه إلى أقرب وحدة للشئون الاجتماعية بالقرية أو المدينة التابع لمحل الإقامة، وتسليم المستندات التالية:-

صورة بطاقة الرقم القومي ساریة للزوج والزوجة.

صور شهادات المیلاد للأبناء.

صورة قسيمة الزواج.

صورة شهادة وفاة الزوج في حالة وفاته

صورة قسيمة الطلاق في حالة انفصال الزوجين

آخر 3 إیصالات كهرباء.

تقرير فحص طبي صادر من القومسیون الطبي في حالة العجز أو الإعاقة.

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رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

بطريقة مباشرة.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى