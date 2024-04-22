الإثنين 22 أبريل 2024
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مصر

خطوات الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي وتقديم الاعتراض

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يبحث الكثير من المواطنين في مصرعن الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي  وذلك على محرك البحث العالمي " جوجل "ويبحث المستفيدون من “تكافل وكرامة” الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي  عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ووضعت الوزارة مجموعة من الضوابط المحددة في هذا الصدد، وبمجرد استيفاء جميع الشروط وتقديم جميع الأوراق المطلوبة. 

الاعتراض على رفض طلب التسجيل في مشروع تكافل وكرامة؟

يحق للمتقدم أو المتقدمة الاعتراض على نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة في حال رفض الطلب من خلال تقديم شكاوي على الموقع الرسمي لوزارة التضامن، حيث يتم تحديث قوائم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بشكل دوري.

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

1-الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

2-اختيار الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.

3-كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

4-الضغط على أيقونة الاستعلام.

5-تظهر النتيجة.

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الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة 

1-صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر

2-صورة قسيمة الزواج أو الطلاق

3-صورة بطاقة التموين المميكنة عليها اسم مكتب التموين

4-صورة شهادة الميلاد للأطفال أقل من 18 عامًا

5-قيد مدرسي لجميع الأطفال من سن 6 سنوات حتى 18 سنة

6-إثبات قيد للأبناء المقيدين بالجامعات

7-في حالة الإعاقة أو المرض يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية

8-يتم تقديم صورة شهادة السجن في حالات سجن الأب أو الأم.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

خطوات التسجيل فى تكافل وكرامة بالرقم القومى والمستندات المطلوبة

فئات يحق لها التسجيل في تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي

1- الزوج أو الزوجة الغير عاملين في القطاع العام أو الحكومة بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

2-الأسر التي لديها أطفال حديثي الولادة وحتى سن 18 عامًا.

3- كبار السن الذين تبدأ أعمارهم من 65 عامًا أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

4- الأيتام الذين لا يتلقون رعاية من الأب أو الأم ولكنهم يعتمدون على أفراد العائلة من الدرجة الثانية.

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