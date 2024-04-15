يبحث الكثيرون عن بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 ووضعت الحكومة مجموعة من الضوابط المحددة في هذا الصدد، وبمجرد استيفاء جميع الشروط وتقديم جميع الأوراق المطلوبة، يتلقى المتقدم دعمًا نقديًا شهريًا يُصرف في الـ15 من كل شهر.

فئات يحق لها التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وحددت الوزارة فئات معينة لها الحق في التسجيل في برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، وتشمل ما يلي:

1-الزوج أو الزوجة غير العاملين في القطاع العام أو الحكومة بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

2- الأسر التي لديها أطفال حديثي الولادة وحتى سن 18 عامًا.

3-كبار السن الذين تبدأ أعمارهم من 65 عامًا أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

4-الأيتام الذين لا يتلقون رعاية من الأب أو الأم ولكنهم يعتمدون على أفراد العائلة من الدرجة الثانية.

الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكنك الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية التأمين الاجتماعي، وتطبيق الخطوات التالية:

1-ادخل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2-اضغط على برنامج تكافل وكرامة.

3-سجل البيانات للمنتفع.

4-حدد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المنتفع.

5-اختار كلمة استعلام.

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

في حالة وجود أي تظلمات يمكن للمنتفع المراد تقديم التظلم أن يقدمه من خلال

الخط الساخن 19680.

البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم شكاوى تكافل وكرامة

عند وجود شكوى من المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يمكنه الاتصال برقم الشكوى المخصص لتلقي التظلمات وهو 19680.

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم برنامج معاش تكافل وكرامة 2023 لخدمة المواطنين من جميع الفئات المستحقة لهذه الخدمة،

وذلك إيمانًا من الوزارة بدورها المجتمعي نحو أفراده.

يهمك أيضا: