السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"بيبو" يطير إلى الكونغو عقب مباراة القمة.. وفحص طبى على ركبة "كوكا"

خالد بيبو
خالد بيبو

استقر خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلى، على السفر إلى الكونغو عقب مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها بعد غد الإثنين، فى إطار مبارياته المؤجلة من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

 يأتي ذلك من أجل الترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول وترتيب الإقامة وحجز ملاعب التدريبات، استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 20 الشهر الجاري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة مارسيل كولر الميدر الفني حدد موعد سفر الفريق إلى الكونغو' استعدادا لمواجهة مازيمبي المقرر لها يوم السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى بطولة إفريقيا.

وتطير بعثة الفريق الأول بنادي الأهلى إلى الكونغو فى الثانية ظهر الأربعاء المقبل ومن المقرر أن يتم تحديد رئيس البعثة خلال الساعات القليلة المقبلة .

كوكا يشكو من آلام في الركبة قبل مواجهة الزمالك

يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي لفحص طبي على هامش المران اليوم على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة الزمالك.

واشتكى أحمد نبيل كوكا من آلام في الركبة عقب مشاركته فى مباراة زد التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه وسام أبوعلي.

وخضع كوكا لفحوصات طبية، كشفت عن وجود ألم خفيف في الركبة، لن يعيقه عن المشاركة في لقاء القمة المقرر له بعد غد الإثنين فى إطار مباريات الدوري.

ويعاني الأهلي من أزمة في خط وسط الفريق؛ نظرا لغياب الثلاثى إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج  وحسين الشحات بسبب الإصابة، وهناك شكوك حول لحاق كل من بيرسى تاو وعلى معلول بالمباراة. 

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏

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