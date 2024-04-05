الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد انضمامه للمنتخب.. الأهلي يعدل عقد أحمد نبيل كوكا إلى الفئة الثانية

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

استقرت لجنة التخطيط  بالأهلى برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي على تعديل عقد أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول والمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول أن تألق اللاعب مع الفريق وانضمامه إلى قائمة منتخب مصر الأول جعلت الإدارة توافق على تعديل عقده من أجل تحفيزه ومواصلة مستواه الجيد مع المارد الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة قررت تعديل عقد أحمد نبيل كوكا ورفعه من الفئة الثالثة في الفريق إلى الفئة الثانية، ورفع عقده من 4 ملايين جنيه إلى 8 ملايين جنيه في الموسم، وسيتم تطبيق القرار بداية من الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن اللجنة طالبت أيضاً بتمديد عقده لموسمين قادمين للحفاظ على تركيزه واستمرار سياسة النزول بمعدل الأعمار في بناء الفريق خلال المواسم المقبلة.

 الأهلي يواجه سيمبا في إياب ربع النهائي اليوم

 من جانبه يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استاد القاهرة في العاشرة من مساء اليوم مع سيمبا التنزاني في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة التنزانية دار السلام قد انتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه أحمد نبيل كوكا.

وسبق أن لعب الفريقان تسع مباريات خلال خمس مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في أربع مباريات، وفاز سيمبا في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة عشر هدفاً مقابل سبعة أهداف أحرزها لاعبو سيمبا.

كان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد مساء أمس ، وحضره الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد ومحمد أسامة إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ومراقب المباراة، وممثلو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الفريق زيه التقليدي من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، بينما يرتدي فريق سيمبا زيًّا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البرتقالي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏

كولر سيمبا التنزاني الاهلى أحمد نبيل كوكا إياب ربع نهائى الدورى الافريقى

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