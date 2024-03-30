كوكا: هدفى أمام سيمبا "استثنائى".. وكنت أحلم بالتسجيل في دوري الأبطال

أبدى أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الشديدة بالهدف الذي أحرزه في شباك سيمبا التنزاني.

وسجل كوكا هدف انتصار الأهلي على سيمبا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كوكا في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على "فيسبوك": "الهدف الذي سجلته توفيق من الله وشيء استثنائي لأنه الأول لي مع الفريق، وكان بالنسبة لي حلم أن اسجل مع الفريق وتحديدًا في بطولة دوري الأبطال".

وأضاف: "فوز مهم للغاية لنا وهناك شوط آخر في القاهرة، والأجواء هناك كانت صعبة للغاية لكن كان هدفنا ألا نستقبل هدفًا وأن نسجل ونجحنا في تسجيل هدف الفوز".

وواصل حديثه: "نحترم فريق سيمبا للغاية، وقلنا عقب المباراة أن هناك شوط ثاني في القاهرة ينتظرنا".

وأكمل: "أشكر جمهور الأهلي العزيز عليّ جدًا وهم دائمًا خلفنا ونحاول فعل كل ما نستطيع من أجلهم".

واختتم: "تعرضت للإصابة في الظهر وشاركت مع منتخب مصر في الشوط الثاني من مباراة كرواتيا لتصبح أول مباراة دولية لي وهي تجربة مهمة للغاية اكتسبت فيها خبرات عديدة".