بيبو يعاقب أكرم توفيق بسبب تصرفاته أمام إنبي

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة قبل الدخول لمعسكر مغلق اليوم لمباراة زد المقرر لها غداً الخميس ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

وكشف مصدر مسئول أن كولر تحدث مع خالد بيبو مدير الكرة، حيث طالبه بضرورة توقيع عقوبات مالية على اللاعبين واعتبار فقدان النقاط الثلاث بمثابة الخسارة مع مضاعفة العقوبة لأكرم توفيق بسبب مابدر منه.

وأضاف المصدر أن خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي أبلغ أكرم توفيق لاعب الفريق بتوقيع عقوبة مالية ضده بسبب رفضه النزول أمس أمام إنبي قبل تدخل الجهاز المعاون وإقناعه بالدخول إلى ملعب المباراة.

وأشار المصدر إلى أن الأزمة بدأت عندما اعترض أكرم توفيق على دخوله المباراة بديلا ولكنه شارك بعد ضغوط الجهاز الفني وهو ما دفع كولر المدير الفني للفريق لتغريم اللاعب بعد التنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي.

كريم نيدفيد يعلن جاهزيته للمشاركة مع الأهلي

من ناحية أخرى تأكد مشاركة كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي في التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة التي ألمت به مؤخرا قبل مواجهة الفريق أمام زد مساء غداً الخميس.

وتعافى كريم نيدفيد من رشح الركبة ويعلن جاهزيته لمباراة زد بعد غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة سواء أمام سيمبا التنزاني وإنبي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته عصر أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة زد المقرر لها مساء غداً الخميس.

عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين للوقوف على بعض النقاط الفنية في مباراة إنبي ، وبدء التحضير لمواجهة زد المقبلة.

وأدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة إنبي أمس، تدريبات استشفائية في «الجيم» للتخلص من الإجهاد.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الثلاثي: حمزة علاء ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة على هامش فقرات المران.

وأدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر الذي اختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والمحدد له مساء غداً الخميس باستاد السلام.