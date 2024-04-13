عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

نفى الدكتور مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والذي أثار جدلًا واسعًا، حيث يُظهر فى الفيديو قطع أثرية كبيرة يتم نقلها من على قضبان مترو الانفاق الاتجاه الثاني اتجاه شبرا.

وقد وصف شاكر هذا الفيديو بأنه مفبرك، لافتا إلى أن نقل القطع الأثرية يستلزم تجهيزات مستشهدا بما تابعه العالم يوم نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير إلى موقعها الحالى بالمتحف القومى للحضارة المصرية وآنذاك تم نقل كل مومياء من ال22 مومياء فى كل عربة وحدها ، وتم غلق الطرق المؤدية فى طريقها لتسهيل عملية النقل.

وقد انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الفيديو، حيث اعتبره البعض عملًا إبداعيًا يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل ممتع، بينما اعتبره البعض الآخر مسيئًا للمصريين وتاريخهم، واعتبروه استخفافًا بثقافة مصر وتراثها.

يُظهر الفيديو قدرة تقنية الذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى واقعي ومثير للاهتمام، لكنه يُثير أيضًا تساؤلات حول حدود استخدام هذه التقنية واحترام الثقافات والأديان.

تم تداول الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، حظي الفيديو بآلاف المشاهدات والمشاركات.