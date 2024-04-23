الثلاثاء 23 أبريل 2024
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مصر

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تصدرت رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش الشهري، قائمة بحث الكثير من المواطنين الراغبين في الاشتراك ببرامج الدعم النقدي التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي لجميع المستفيدين، لمتابعة موقف طلبات الاشتراك أو الاعتراض المقدمة إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى الوحدات والمكاتب الإدارية التابعة للوزارة.

ويمكن الاستفادة من خدمات بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي من "هنا".
  • اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
  • ومن القائمة المنسدلة أمامك، اختر أيقونة الاستعلام.
  • إضافة رقم البطاقة الشخصية للمواطن المتقدم بطلب الاشتراك في البرنامج أو المتقدم بشكوى.
  • اضغط على الاستعلام لتظهر أمامك نتيجة الاستعلام بقيمة الرصيد في حالة القبول، وبدون رصيد في حالة الرفض مع توضيح الأسباب.

شروط استمرار معاش تكافل وكرامة الشهري 

 وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن شروط استمرار معاش تكافل وكرامة الشهري، تتمثل فيما يلي:

  • حضور التعليم بنسبة لا تقل عن 80% شهريا لأبناء الأسر المستفيدة من "تكافل".
  • حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات.

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أوراق الإشتراك في برنامج تكافل وكرامة 2024

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقع الإلكتروني، أنه يمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة 2024 من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المواطن أو المواطن الراغب في التقدم للبرنامج وتقديم  المستندات المطلوبة:-

  • صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
  • كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
  • صورة اقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

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