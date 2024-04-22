خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 يبحث الكثير من المواطنين في مصر على طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 وذلك على محرك البحث العالمي " جوجل ".

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وتقدم "الدستور" في إطار خدماتها طرق الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، وكل التفاصيل الخاصة بمعاش تكافل وكرامة.

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في مشروع تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال عدة خطوات.

1-الدخول للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

2-اختيار استعلام عن نتيجتك

3-كتابة الرقم القومي

4-اختيار كلمة استعلام

تظهر كافة البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب مقبول أو مرفوض وكذلك أسباب الرفض

شروط التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة

جاءت شروط التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة وفق وزارة التضامن الاجتماعي والتي تضمنت:

1-عدم ملكية محل تجاري أو أكثر سواء مسجل أو غير مسجل.

2-عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس ماشية بغرض التجارة فيها.

3-عدم امتلاك أرض بمساحة نصف فدان أو أكثر.

شروط حصول المرأة المتزوجة على معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لحصول المرأة المتزوجة على تكافل وكرامة تتمثل في التالي:-

1-أن تكون الجنسية مصرية

2-أن تكون زوجة لزوج غير قادر على العمل

3-أن يكون الزوج غير مسجل في التأمينات الاجتماعية

4-أن تكون الأسرة تعيش في فقر مدقع

ويتوجه المواطن إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

الاعتراض على رفض طلب التسجيل في مشروع تكافل وكرامة

يحق للمتقدم أو المتقدمة الاعتراض على نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة في حال رفض الطلب من خلال تقديم شكاوي على الموقع الرسمي لوزارة التضامن، حيث يتم تحديث قوائم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بشكل دوري.