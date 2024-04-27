ارتفعت معدلات البحث عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 في مصر، خلال الساعات الماضية.

وتصدرت كلمات تكافل وكرامة و خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي لرغبة المواطنين في المستفدين معرفة موعد المعاش من برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

وتستعرض "الدستور " طريقة الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة كما حددتها وزارة التضامن الاجتماعي والتى جاءت كالتالي:

1-الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".

2-اختيار الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي "اضغط هنا "

3-كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

4-الضغط على أيقونة الاستعلام.

5-تظهر النتيجة.

المستندات المطلوبة للانضمام ببرنامج تكافل وكرامة

1- يجب على راغبي التقدم للحصول على مزايا ومعاشات برنامج تكافل وكرامة التوجه للوحدة الاجتماعية في محل سكن المتقدم بصورة بطاقة الرقم القومي للأفراد في سن 18 سنة فأكثر

2- صورة قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق

3-صور شهادات ميلاد لجميع الأسرة

4-صورة بطاقة التموين المميكنة والمحدثة وعليها اسم مكتب التموين التابع لها

قيد مدرسي للأطفال في مراحل التعليم المختلفة

5-بيانات كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن أو الإعاقة

6- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل

7- شهادة الهجرة أو ما يدل على الانفصال

8- صورة من إقرار الوصاية للأيتام

9- صورة من شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم

الخط الساخن للرد على استفسارت برنامج تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رقم سريع كخط ساخن للإجابة على الاستفسارات على مدار اليوم 19680، كما خصصت بريد إلكتروني لاستقبال الشكاوي والتعامل معها [email protected].

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