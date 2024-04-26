نقدم لكم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، حيث يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في للاستعلام عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، لذا أتاحت الحكومة المصرية إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي السطور التالية، نعرض لكم رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي (1): تسجيل الدخول للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:

https://tk.moss.gov.eg/.

الخطوة الثانية (2): علي المواطن الضغط على «استعلام عن نتيجتك».

الخطوة الثالثة (3): علي المواطن إدخال الرقم القومي.

الخطوة الرابعة (4): علي المواطن اختيار كلمة استعلام

الخطوة الخامسة: تظهر أمامك البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب مقبول أو مرفوض وكذلك أسباب الرفض.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 للمرأة المتزوجة

أولا: تسجيل الدخول لموقع وزارة التضامن الاجتماعى عبر الرابط التالي:

https://tk.moss.gov.eg/

ثانيًا: الضغط على أيقونة "استعلام عن نتيجتك"

ثالثًا: إدخال الرقم القومي الخاص بالمرأة المتزوجة

رابعًا: الضغط على أيقونة "استعلام".

شروط حصول المرأة المتزوجة على تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الجانب، حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لحصول المرأة المتزوجة على تكافل وكرامة تتمثل فيما يلي:

الشرط الأول: أن تكون الجنسية مصرية.

الشرط الثاني: أن تكون زوجة لزوج غير قادر على العمل

الشرط الرابع: أن يكون الزوج غير مسجل في التأمينات الاجتماعية

الشرط الخامس: أن تكون الأسرة تعيش في فقر مدقع.

هل يمكن الاعتراض على رفض طلب التسجيل في مشروع تكافل وكرامة؟

يحق للمتقدم أو المتقدمة الاعتراض على نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة في حالة رفض الطلب من خلال تقديم شكاوي على الموقع الرسمي لوزارة التضامن، حيث يتم تحديث قوائم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بشكل دوري.