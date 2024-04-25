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استعلم الآن.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

نقدم لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، حيث يبحث الكثير من المواطنين الراغبين عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم، فهو معاش يقدم بصفة شهرية.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفي هذا الجانب، من خلال عمل الخطوات التالية يستطيع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، جاءت الخطوات علي النحو التالي:

الخطوة الأولي: زيادة موقع التضامن الاجتماعي وذلك عبر الرابط من هنا.
الخطوة الثانية: على المستفيد/ة كتابة الرقم القومي الخاص به.
الخطوة الثالثة: على المستفيد/ة يظهر أمامها نتيجة الاستعلام سواء بالقبول أو الرفض.
الخطوة الرابعة: عند حالة القبول يتم عرض قيمة الرصيد، وفي حالة الرفض يتم ذكر السبب.

شروط الاستحقاق في برنامج تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم  مجموعة من شروط الاستحقاق في برنامج تكافل وكرامة، تتمثل فيما يلي:

الشرط الأول: أن تكون الأسرة المتقدمة مصرية الجنسية.
الشرط الثاني: ألا تمتلك هذه الأسرة أي عقارات أو سجل تجاري.
الشرط الثالث: ألا يكون لدى أي فرد من أفراد الأسرة مصدر دخل ثابت.
الشرط الرابع: عدم حصول الأسرة على أي دعم آخر عند التقديم على برنامج تكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا السياق، حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مستندات لابد من توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة وهي كما يلي:

1) صورة من بطاقة الشخصية للمتقدم غير منتهية الصلاحية.
2) صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق لإثبات الحالة.
3) صور شهادات ميلاد لأفراد الأسرة.
4) قيد خاص بالأبناء المسجلين في مراحل التعليم المختلفة.
5) في حالة وجود إعاقة لابد من تقديم تقرير طبي يثبت ذلك ويشترط أن تبدأ درجة الإعاقة من 50.
6) صورة من البطاقة التموينية.
7) إيصال استهلاك الكهرباء.

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