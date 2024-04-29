الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

التحالف الوطني: انطلاق قافلة المساعدات الـ8 إلى غزة

المساعدات
المساعدات

أعلن هاني عبدالفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن انطلاق قافلة المساعدات الثامنة لقطاع غزة اليوم، مشيرًا إلى أن التحالف يبذل جهدًا كبيرًا منذ نشأته، حيث تتعاون 34 مؤسسة وجمعية خيرية للاهتمام بالشأن الداخلي والخارجي.

وقال عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن التحالف يبذل جهودًا كثيرة بالمناطق الحدودية والنائية، حيث يوجد 62 جمعية في الوادي الجديد، و52 جمعية شمال وجنوب سيناء، إضافة إلى زواج اليتيمات، لافتًا إلى 35 فتاة يقدم لهن شيك 20 ألف جنيه.

تعاون 34 مؤسسة خيرية

وتابع أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يهتم بجميع القطاعات من تمكين اقتصادي وقطاع طبي، بهدف تحقيق حياة مستقرة للمواطن الأولى بالرعاية في المناطق العادية أو الحدودية، مشيرًا إلى أن تعاون 34 مؤسسة خيرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ساهم في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجًا، موضحًا أنهم يمتلكون 5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية و325 مقرًا.

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