مسافة السكة لأهلنا في فلسطين.. لحظة تحرك قافلات المساعدات من القاهرة إلى غـزة

أنطلقت منذ قليل قافلة السابعة لـ بيت الزكاة والصدقات المصري، المنطلقة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تحت شعار « أغيثوا غزة» والتي تحمل الأطنان من المواد الغذائية، والعلاجية، والأدوية، مياه الشرب، وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأهالي في قطاع غزة.



وتتكون القافلة السابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، من 115 شاحنة، والتي تتضمن ما يزيد عن 2000 طن من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية والمعيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب.

تجهيز القافلة

وشارك في تجهيز القافلة، التي انطلقت ظهر أمس الاثنين، وفود شعبية من أكثر من ثمانين دولة حول العالم استجابةً لنداء شيخ الأزهر لإغاثة غزة؛ حيث تأتي في إطار جسر الإغاثة الذى أطلقه بيت الزكاة والصدقات، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 34 ألفًا و488 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر، وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 77 ألفًا و643 مصابًا وسط أوضاع صحية متردية واستهداف مستمر للمستشفيات والمراكز الصحية.



قافلة بيت الزكاة

قافلة بيت الزكاة

قافلة بيت الزكاة

قافلة بيت الزكاة