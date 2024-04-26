الجمعة 26 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر: بحب كل أعمال أحمد عبد العزيز (فيديو)

الفنان أحمد عبد العزيز
الفنان أحمد عبد العزيز مع حسن

أثارت واقعة اصطدام الفنان أحمد عبد العزيز مع أحد الأشخاص من ذوى الهمم خلال عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، جدلا واسعا خاصة مع تداول مقطع فيديو لرد فعل الشاب التلقائي بعد تعرضه للتوبيخ.

الفنان أحمد عبد العزيز استضاف “حسن” بعدها بأيام معتذرًا عن رد فعله العنيف، وبرر ذلك بتوتره وحزنه على فراق الفنانة شيرين سيف النصر، إضافة إلى حالة التكدس والزحام.

واستضافت "الدستور" حسن صاحب الواقعة في بث مباشر ليحكي تفاصيل لقائه مع الفنان أحمد عبد العزيز. 

أحمد عبدالعزيز يلتقط صورة مع الشاب صاحب واقعة عزاء شيرين النصر

وأصدر الفنان أحمد عبدالعزيز بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مرفقا بفيديو، اعتذار خلاله للشاب الذي قام بمعاملته بشكل قاسي، في عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، مؤكدا أن ما فعله كان بسبب التفاعل، ومحاولة الشباب التصوير معه في ذلك الظرف الحزين.

وأرفق "عبدالعزيز" فيديو الإعتذار، ببيان رسمي، انتقد فيه ما بات يحدث في جنازات وعزاء المشاهير.

الفنان أحمد عبد العزيز عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر واقعة الفنان أحمد عبد العزيز أحمد عبد العزيز الدستور

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