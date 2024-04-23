الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هروب من حر الصيف.. ازدحام على محلات المثلجات في وسط البلد (فيديو)

ايس كريم
ايس كريم

في ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد يقف طارق وسط محله التجاري، الذي استطاع الرجل خلال مدة وجيزة من أن يثبت أقدامه في الميدان، خاصةً مع لجوء رواده إلى منتج الآيس كريم، هروبًا من حرارة الجو المرتفعة، وأن يجذب المارة أمامه طوابير، لطريقة عرضه المبهرة في صناعة آيس كريم "الرول".

لم يكتفي الرجل بموقع محله المميز، المطل على القاهرة الخديوية، حيث يزدحم الميدان بآلاف المارة يوميًا، ولكن قرار الاستعانة أيضًا بطرق شتى، لجذبهم إلى معروضاته المختلفة، مثل خفة يديه في هرس الفاكهة لصناعة الآيس كريم، ودق الصاج بهزات عنيفة، لخطف أبصار المارة إليه.

يستغرق 7 دقائق 

يروي طارق حكايته لـ«الدستور»، قائلًا إنه "في بداية عملي بالمثلجات كان الأمر صعبًا بعض الشئ، لعدم قدرتي في إحكام قبضة يداي على السكين ومع مرور الوقت وكثرة التجربة أتقنتها واعتادت على صناعة المثلجات بسهولة"، موضحًا أنه يقضي ما بين 5 إلى 7 دقائق في صناعة حلوى الرول، التي أصبح يشتهر بها محله البسيط.

الأيس كريم علاج لدرجات الحرارة العالية 

ونوه طارق، باعتزازه بزبائنه الذين يتوافدون عليه بسن الحين والآخر للحصول على المثلجات التي تثلج قلوبهم، وتخفف من حدة الحرارة في هذا الطقس الصيفي الشديد، كاشفًا عن شغفه المتمثل في رؤية البهجة والابتسامات على وجوه زبائنه.

وأضاف طارق، أن مثلجات "الرول" هي أكثر منتجات محله التجاري بيعًا، لكونها منتج طبيعي 100%، ولمذاقها الشهي، الذي يجذب الكثير من الشباب والأطفال، فضلًا عن طريقة صناعته التي تجذب المارة، نظرًا لصوت الصاج المرتفع، لافتًا إلى اصطفاف الزبائن أمامه طوابير، انتظارًا لأدورهم في الحصول على المثلجات.

ميدان طلعت حرب وسط البلد الأيس كريم حرارة حرارة الجو المرتفعة صناعة آيس كريم

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