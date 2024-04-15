طعنة في القلب.. أول صور لبائع ضحية القتل على يد عاطل بالسلام

شهدت منطقة السلام واقعة مأساوية صعبة حيث أقدم عاطل على قتل بائع طعام بطعنة نافذة في القلب أمام عيون المراه.

وحصلت "الدستور" على صور المجني عليه يدعى"محمود" والذي قُتل على يد عاطل بطعنة نافذة في القلب بمنطقة السلام.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بمقتل بائع طعام يدعى" محمود" على يد عاطل بطعنة نافذة في القلب، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالتحريات وتفريغ الكاميرات تأكدوا من البلاغ وتحديد شخصية المتهم.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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