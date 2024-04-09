الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل عامل وإصابة آخر فى مشاجرة بدار السلام

متهم
متهم

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على عامل ونجله محدثًا إصابتهما التي أودت بحياة أحدهما، وذلك لخلافات حول ركن "توك توك".

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين شخصين، أحدهما توفى متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة، وعاطل بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات حول ركن مركبة "توك توك" خاص بنجل المتوفى أمام العقار محل سكنهم تعدى خلالها العاطل على الشخصين بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابتهما بجروح متفرقة وأودت بحياة أحدهما.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم سلاح أبيض، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

دار السلام ركن توك توك نيابة دار السلام مشاجرة سلاح أبيض

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