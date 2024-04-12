تفحم مسنة فى حريق شقة سكنية بمنطقة السلام

لقيت سيدة مسنة مصرعها، اليوم، إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية في عقار مكون من 13 طابقصا بمنطقة السلام.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا مفاده مصرع سيدة في حريق شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



بالانتقال والفحص تبين مصرع سيدة مسنة نتيجة اندلاع حريق في شقة بشارع جمال عبدالناصر خلف مساكن أهالينا بمنطقة السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق.

ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، وتم انتداب المعمل الجنائي للكشف عن سبب الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.