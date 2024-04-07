الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

استطاع مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف أن يجذب الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته ضمن مسلسلات النصف الثاني للموسم الرمضاني وذلك بسبب قصته المختلفة والشيقة.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد الإعادة الحلقة 12

تعاد حلقات مسلسل بقينا اتنين  لـ " شريف منير ورانيا يوسف “ عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

  • تعاد حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحا.
  • تعاد حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة السادسة صباحا الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل احداث الحلقة 12 

شهدت الحلقة 12 من مسلسل بقينا اتنين والتي عرضت أمس الجمعة العديد من المواقف الشيقة والمهمة وأبرزها ذهاب “سيف” الذي يجسد دوره الفنان يوسف عثمان لخطبة “ريم” أبنة “ادهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير وياسمين التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف.

مسلسل بقينا اتنين

وأثناء جلوس أهل “سيف” للاتفاق على متطلبات أهل “ريم” لإتمام الخطبة والزواج كانت والدته “ريم” متربصة بشكل كبير خاصة وإنها لا تحب “سيف” فيما كان “أدهم” متساهلا للغاية لحين معرفته بأن “سيف” يشجع النادي الأهلي ليرفض طلب زواجه بشكل نهائي خاصة وإنه كان يخدعه بأنه يشجع نادي الزمالك لحب أدهم الشديد له وقال له “أبقي خلي بيبو يجي يخطبلك يا حبيبي”.

مسلسل بقينا اتنين


مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 13

وتعرض الحلقة 13 من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير مساء اليوم السبت عقب أذان المغرب مباشرة.


مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

الحلقة الثانية عشر من مسلسل بقينا اتنين تعرض عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

  • تعرض الحلقة 12 من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.
  • تعرض الحلقة 12 من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.


قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور احداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول 15 حلقة فقط ويناقش الحياة ما بعد طلاق الزوجين ومدى تأثير ذلك على الأبناء.


أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا إتنين يشارك في بطولته بجانب الفنان شريف منير والنجمة رانيا يوسف كل من الفنان إدوارد، ومروة عبد المنعم، وميمي جمال، وعزت زين، ومحمد نشأت، وياسر الطوبجي، ويوسف عثمان، نبيل علي ماهر، ويشهد المسلسل الظهور الأخير للفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، ومن إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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